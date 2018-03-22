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Стройкомплекс: земля под «Триумфальным» может войти в участок для реновации
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Стройкомплекс: земля под «Триумфальным» может войти в участок для реновации 

РИА Недвижимость 42 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 22 мар — РИА Недвижимость. Власти Москвы обсуждают передачу земельного участка на западе Москвы, на котором возводится в том числе ЖК «Триумфальный», под столичную программу реновации жилья, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе стройкомплекса.
ЗАО «ФЦСР» и власти Москвы в 2002 году заключили контракт о реконструкции кварталов 1 и 2 Давыдково в районе Фили-Давыдково на западе города. Он предполагал снос 33 жилых домов. В четверг газета «Ведомости» написала, что территория, на которой планировалось построить жилой квартал «Триумфальный» на Кутузовском проспекте, будет передана под реализацию городских программ, включая программу реновации.
Передача этой земли под программу реновации жилого фонда Москвы «рассматривается как один из возможных вариантов», добавил собеседник агентства.
По его словам, власти Москвы инициировали разрыв инвестконтракта с ЗАО «ФЦСР» о реконструкции этих кварталов и выиграли арбитражный и апелляционный суды по ответным искам компании.
"При этом постановление (апелляционного суда — ред.) может быть обжаловано в течение двух месяцев. До завершения процедуры возвращения участка городу обсуждать его дальнейшее использование преждевременно", — подчеркнул собеседник агентства.
Строительство ЖК реализовывалось на основании инвестиционного контракта с ЗАО «ФЦСР», а фактически привлечение денежных средств населения осуществлял его соинвестор ООО «Аванта» (структура компании Potok Сергея Полонского), который и возводил объект. ООО «Аванта» привлекало средства населения по серым схемам, заключая с гражданами предварительные договоры купли-продажи. В конечном итоге строительные работы на объекте были приостановлены, сообщал ранее Москомстройинвест.
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