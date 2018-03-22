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Смольный закупит для петербуржцев социальное жилье на 9 млрд рублей
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Смольный закупит для петербуржцев социальное жилье на 9 млрд рублей 

АиФ Санкт-Петербург 49 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Смольный закупит социальное жилье для нуждающихся петербуржцев, сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений. На эти средства планируют потратить 9 миллиардов рублей вместо 6,2 миллиардов, как хотели ранее.
Аукционы на приобретение квартир будут проведены в мае, а в июле — заключены контракты.
Нуждающиеся в улучшении жилищных условий петербуржцы получат площади в многоквартирных домах, которые будут сданы в 2018-2019 годах.
Претендовать на социальное жилье могут многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и другие льготные категории граждан.
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