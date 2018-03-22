ЕР предложит Минстрою вести учет долгостроя и без обманутых дольщиков 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рабочая группа "Единой России" по защите прав дольщиков предложит Министерству строительства РФ вести учет долгостроящихся объектов вне зависимости от того, заявили ли о них обманутые дольщики.
"Рабочая группа направит предложение Минстрою России учитывать долгострои независимо от того, заявились ли обманутые дольщики по ведомственному приказу номер 560 в реестр или нет", — приводит пресс-служба партии слова руководителя рабочей группы президиума генсовета ЕР по защите прав дольщиков, первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина.
Он уточнил, что в регионах РФ есть объекты, где застройщик является банкротом, но граждане не включились в реестр обманутых дольщиков. Эти объекты, по его словам, в официальной статистике не отражаются.
На заседании также предложили провести сверку реестров Минстроя РФ, АИЖК и рабочей группы ЕР.