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Плату за некачественное жилье отменят
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Плату за некачественное жилье отменят 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Наниматели социального жилья будут освобождены от внесения платы за пользование помещением в случае признания его непригодным для проживания. Соответствующий законопроект был поддержан Комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
Законопроект был внесён группой депутатов во главе с Галиной Хованской («Справедливая Россия») 21 февраля 2018 года.
Авторы законопроекта считают несправедливым взимание платы собственником жилья, который пренебрегает своими обязательствами по отношению к нанимателю в рамках договора социального найма.
Согласно действующему законодательству, собственник жилого помещения обязан следить за его состоянием и в случае необходимости осуществлять капремонт.
Если помещение признаётся непригодным для проживания, жильцам должны предоставить вне очереди другое благоустроенное жилое помещение.
При невозможности выполнения договора со стороны собственника жилья законодатели предлагают освободить нанимателя от обязательств по оплате.
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