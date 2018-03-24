Строительство детского сада на 350 мест планируется завершить в Люберцах в III квартале 2020 г.

Строительство детского образовательного учреждения на 350 мест планируется завершить в пос. Красково городского округа Люберцы в III квартале 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«В Главгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства детского образовательного учреждения на 350 мест в пос. Красково городского округа Люберцы. Плановое завершение строительства — III квартал 2020 г.», — приводятся в сообщении слова начальника ведомства Руслана Тагиева

Согласно проекту, общая площадь здания составит 5 тыс. 516 кв. м. Детский сад рассчитан на 18 групп дневного пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет.

«В нем разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения. На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории предусмотрена установка теневых навесов, детских игровых и спортивных комплексов, мест для отдыха, пешеходных дорожек, озеленение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование строительства детского сада будет происходить за счет средств инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «ЖСИ Проект».

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — заключил Р. Тагиев.