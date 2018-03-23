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Детский сад на 280 мест планируется построить в Люберцах в октябре-декабре
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Детский сад на 280 мест планируется построить в Люберцах в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подмосковья проверили ход строительства детского сада в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его руководителя Руслана Тагиева.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел проверку строительства дошкольного образовательного учреждения №3 на 280 мест, который возводится в северо-восточной части городского округа Люберцы. В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем и сетей, ведутся фасадные работы. Строительство в графике. Планируемый ввод в эксплуатацию — IV квартал 2018 г.», — сказал Р. Тагиев.
В пресс-службе уточнили, что в четырехэтажном здании, общей площадью 4 тыс. 57 кв. м, будут расположены групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, бассейн, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и технические помещения. На прилегающей территории будут смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки для малышей.
Застройщиком объекта является ООО «Самолет Девелопмент». Финансирование строительства осуществляется за счет средств инвестора.
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