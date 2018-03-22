Строительство Восточного выезда из Уфы может начаться во второй половине 2018 года

Во время отчета о деятельности Правительства Башкортостана премьер-министр Рустэм Марданов рассказал о планах по строительству Восточного выезда из Уфы на трассу М5. Вопрос о сроках стройки задал депутат Курултая Рустем Мусабиров.

Действительно, вопрос строительства тоннеля волнует не только депутатов, но и многих уфимцев. Жители города наблюдают строительство масштабной трассы уже более 15 лет.

Рустэм Марданов заметил, что этот проект — инвестиционно емкий. Критически важно получить федеральные средства для его реализации. Сейчас вопрос находится в стадии решения, при успешном его решении строительство Восточного выезда начнется в 3 квартале 2018 года.