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Строительство Восточного выезда из Уфы может начаться во второй половине 2018 года
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Строительство Восточного выезда из Уфы может начаться во второй половине 2018 года 

Башкирское спутниковое телевидение 2 часа назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Во время отчета о деятельности Правительства Башкортостана премьер-министр Рустэм Марданов рассказал о планах по строительству Восточного выезда из Уфы на трассу М5. Вопрос о сроках стройки задал депутат Курултая Рустем Мусабиров.
Действительно, вопрос строительства тоннеля волнует не только депутатов, но и многих уфимцев. Жители города наблюдают строительство масштабной трассы уже более 15 лет.
Рустэм Марданов заметил, что этот проект — инвестиционно емкий. Критически важно получить федеральные средства для его реализации. Сейчас вопрос находится в стадии решения, при успешном его решении строительство Восточного выезда начнется в 3 квартале 2018 года.
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