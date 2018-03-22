Содержание модуля:
Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме. Доля собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество. Бремя содержания общего имущества.
Состав и границы общего имущества. Размер земельного участка. Технический и кадастровый учет. Государственная регистрация права общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме.
Ответственность собственников помещений за содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Разрешение споров по защите прав на общее имущество в многоквартирном доме.
Эксперты:
Руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города»
Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация!
РЕГИСТРАЦИЯ!