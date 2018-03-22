23 марта в 19.00 состоится вебинар на тему «Многоквартирный дом — индивидуальный объект. Общее имущество в многоквартирном доме»

Содержание модуля:

Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме. Доля собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество. Бремя содержания общего имущества.

Состав и границы общего имущества. Размер земельного участка. Технический и кадастровый учет. Государственная регистрация права общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме.

Ответственность собственников помещений за содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Разрешение споров по защите прав на общее имущество в многоквартирном доме.

Эксперты:

Руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города»

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