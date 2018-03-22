Комплекс апартаментов напротив Московского Кремля достроят к концу года

МОСКВА , 22 мар — РИА Недвижимость. Комплекс апартаментов «Царев сад» напротив Московского Кремля планируется достроить в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.

В настоящее время по адресу: Софийская набережная, 36/10 и 34, завершаются фасадные и кровельные работы, ведется монтаж внутренних инженерных сетей, уточняется в пресс-релизе.

Как указывается в нем, площадь девятиэтажного комплекса составит более 84,6 тысячи квадратных метров. В основном здании планируется разместить свыше 60 апартаментов и гостиницу повышенной комфортности. Кроме того, в состав комплекса войдут магазины, спа-центр с бассейном и офисы.

Застройщиком и инвестором проекта является ООО «Сбербанк капитал», говорится в сообщении.