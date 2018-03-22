Суд признал недействительным договор передачи муниципального земельного участка в частную собственность по заниженной цене

Мой Калининград . В Калининградской области прокурор Гурьевского района обратился в суд с иском к администрации Гурьевского муниципального района и гражданке Г.

А именно: о признании недействительными договора передачи земельного участка в собственность, договора купли-продажи земельного участка, о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

В обоснование требований истец указал, что в 2012 году администрация предоставила в аренду гражданке Г. земельный участок площадью 2 120 кв. м в п. Солнечное Гурьевского района для ведения личного подсобного хозяйства. Через несколько месяцев стороны заключили договор о предоставлении указанного участка в собственность гражданке Г. за 9 000 рублей. Через год ответчица Г. продала этот участок гражданину В. за 5 000 рублей.

Между тем, прокурор полагал, что при предоставлении спорного участка в собственность был нарушен установленный порядок, поскольку при заключении договора в администрацию были представлены документы о рыночной стоимости земельного участка, не соответствующие действительности. Размер платы за выкуп участка в собственность определен на основании отчета об оценке ООО «М.», не осуществляющего деятельность на территории Калининградской области.

Таким образом, по мнению прокурора, заключенный между гражданкой Г. и администрацией договор передачи участка в собственность является ничтожным, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 22 марта 2018 года, в пресс-службе областного суда.

Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 25 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», в редакции, действовавшей на момент предоставления в собственность спорного участка, при принятии решения о продаже земельного участка арендатору, при заключении договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности, цена земельного участка устанавливается в размере, равном рыночной стоимости земельного участка, на котором отсутствуют здания, строения или сооружения, если договор купли-продажи этого земельного участка заключается на основании решения соответствующего органа. Рыночная стоимость земельных участков определяется в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

В силу положений ст. 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года №135 «Об оценочной деятельности в РФ» проведение оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов, принадлежащих полностью или частично РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, в том числе при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям.

Таким образом, администрация была вправе определить цену участка, подлежащего передаче в собственность с учетом заключения независимого оценщика.

Из материалов дела следует, что в данном случае размер платы за выкуп участка был определен администрацией на основании отчета об оценке, выполненного ООО «М.» и составил 9 000 рублей.

Вместе с тем из письма ООО «М.» следует, что организация не выполняла никаких работ на территории Калининградской области.

Таким образом, суд пришел к выводу, что в администрацию муниципального образования были представлены документы о рыночной стоимости земельного участка, не соответствующие действительности, в связи с чем выкуп участка был произведен без учета его рыночной стоимости.

При этом ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих, что денежные средства в размере 9 000 рублей, переданные в качестве платы за участок, соответствуют размеру рыночной стоимости.

Вместе с тем из материалов кадастровой справки о земельном участке следует, что кадастровая стоимость участка по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 576 004 рубля.

Кроме того, из заключения по обследованию спорного земельного участка следует, что личное подсобное хозяйство на земельном участке не ведется, на всей площади земельного участка прорастает сорная, кустовая, древесная растительность. По периметру земельный участок не огорожен, межевые знаки визуально отсутствуют. Земельный участок не используется по целевому назначению.

Таким образом, суд пришел к выводу о нарушении действующего законодательства при предоставлении спорного земельного участка в собственность гражданке Г. В результате в местный бюджет не поступили доходы от продажи муниципального имущества, и, как следствие, были нарушены права населения Гурьевского городского округа на решение вопросов непосредственного обеспечения своей жизнедеятельности за счет средств местного бюджета.

Гурьевский районный суд решил признать недействительными договор передачи в собственность земельного участка в п. Солнечное, заключенный между администрацией и Г., а также договор купли-продажи данного земельного участка, заключенный между Г. и В., применить последствия недействительности ничтожной сделки, возвратить данный земельный участок в распоряжение муниципального образования «Гурьевский городской округ».

На данное решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.