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Нижегородцам предлагают «достойную» квартиру
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Нижегородцам предлагают «достойную» квартиру 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Рекламный плакат «Квартира, достойная вас!» «красуется» на рухнувшем доме в Нижнем Новгороде.
Фото сделано на улице Горького.
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