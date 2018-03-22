Столичный главк МВД разберется в невозбуждении уголовного дела после проверки по объекту ЖК «Мегаполис»

Следователи Главного управления МВД РФ по Москве рассмотрят материалы доследственной проверки по объекту жилого комплекса «Мегаполис», не завершившейся возбуждением уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на заместителя его председателя Александра Гончарова.

«Материалы доследственной проверки по объекту ЖК «Мегаполис» переданы на рассмотрение в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Проверка проводилась управлением внутренних дел по ВАО ГУ МВД России по Москве. В результате уголовное дело возбуждено не было. Теперь материалы направлены в ГСУ МВД России по Москве, где будет где будет дана оценка принятому решению», — приводятся в сообщении слова А. Гончарова.

Он напомнил, что ранее, в целях защиты прав граждан, которые вложили свои средства в строительство дома по адресу: ул. Салтыковская, вл. 8, Москомстройинвест направил обращение в правоохранительные органы о проведении проверки на предмет выявления признаков преступлений при реализации инвестиционного проекта.

«Вместе с тем, в ходе заседания рабочей группы (заседание межведомственной рабочей группы Москомстройинвеста и районной прокуратуры ВАО по противодействию преступлениям в сфере экономики, которые связаны с долевым строительством — прим. Агентства «Москва» ) представитель ООО «Недвижимость для вас» (НДВ), которое является бенефициаром нового застройщика объекта, подтвердил готовность компании исполнить обязательства перед гражданами, которые вложили свои средства в строительство ЖК «Мегаполис», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что, в частности, представитель НДВ заявил, что после оформления застройщиком прав на землю под строительство объекта планируется изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство и оформление необходимой градостроительной документации. В компании заявили, что в будущем, ориентировочно в июле 2018 г., это позволит оформить с гражданами договоры долевого участия в рамках закона о долевом строительстве (214-ФЗ).