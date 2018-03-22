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Столичный главк МВД разберется в невозбуждении уголовного дела после проверки по объекту ЖК «Мегаполис»
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Столичный главк МВД разберется в невозбуждении уголовного дела после проверки по объекту ЖК «Мегаполис» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следователи Главного управления МВД РФ по Москве рассмотрят материалы доследственной проверки по объекту жилого комплекса «Мегаполис», не завершившейся возбуждением уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на заместителя его председателя Александра Гончарова.
«Материалы доследственной проверки по объекту ЖК «Мегаполис» переданы на рассмотрение в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Проверка проводилась управлением внутренних дел по ВАО ГУ МВД России по Москве. В результате уголовное дело возбуждено не было. Теперь материалы направлены в ГСУ МВД России по Москве, где будет где будет дана оценка принятому решению», — приводятся в сообщении слова А. Гончарова.
Он напомнил, что ранее, в целях защиты прав граждан, которые вложили свои средства в строительство дома по адресу: ул. Салтыковская, вл. 8, Москомстройинвест направил обращение в правоохранительные органы о проведении проверки на предмет выявления признаков преступлений при реализации инвестиционного проекта.
«Вместе с тем, в ходе заседания рабочей группы (заседание межведомственной рабочей группы Москомстройинвеста и районной прокуратуры ВАО по противодействию преступлениям в сфере экономики, которые связаны с долевым строительством — прим. Агентства «Москва») представитель ООО «Недвижимость для вас» (НДВ), которое является бенефициаром нового застройщика объекта, подтвердил готовность компании исполнить обязательства перед гражданами, которые вложили свои средства в строительство ЖК «Мегаполис», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что, в частности, представитель НДВ заявил, что после оформления застройщиком прав на землю под строительство объекта планируется изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство и оформление необходимой градостроительной документации. В компании заявили, что в будущем, ориентировочно в июле 2018 г., это позволит оформить с гражданами договоры долевого участия в рамках закона о долевом строительстве (214-ФЗ).
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