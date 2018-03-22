На рынке офисов Москвы снижается вакантность

Эксперты: на рынке офисов Москвы вакантность снижается, а спрос растет

На офисном рынке Москвы доля свободных помещений продолжает снижаться, а спрос расти, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.

Как указывается в нем, по предварительным итогам первого квартала 2018 года, объем прироста нового предложения офисов в Москве составил около 40,6 тысячи квадратных метров, что почти вдвое превышает результаты первого квартала предыдущего года. Всего, по данным компании, в январе-марте 2018 года были введены в эксплуатацию три офисных здания класса В.

"Исходя из заявленных планов девелоперов, годовой прирост качественных офисных площадей не превысит 300 тысяч квадратных метров. Такой низкий показатель наблюдался в 2016 году (317 тысяч квадратных метров), а до этого только в 2003 году (270 тысяч квадратных метров) перед началом периода активного развития офисного рынка Москвы", — говорится в сообщении. Ограниченный ввод нового предложения будет характерен и для последующих кварталов года, считают в CBRE.

По предварительной оценке компании, объем новых сделок по аренде и приобретению офисных площадей в январе-марте вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20% — примерно до 280 тысяч квадратных метров. Как указывается в пресс-релизе, наибольшую активность проявляли компании финансового и ритейл секторов.

Доля свободных офисных площадей в столице в первом квартале продолжила плавное снижение на фоне низкого ввода и составляет около 13,3%, что на 0,4 процентных пункта ниже значения конца 2017 года, говорится в сообщении.

Как добавляется в нем, средний диапазон ставок офисной аренды остался в диапазонах конца прошлого года.