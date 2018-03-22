Екатеринбургского застройщика посадили за хищение 95 миллионов

На 4 года.

По данным следствия, в течение октября 2011-го — июля 2014 года бизнесмен возвел 6 многоэтажек на Хасановской, Харьковской, Советских Женщин, Расковой и Хользунова. При этом земли, на которых велось строительство, предназначались под ИЖС.

Михайленко продал квартиры-студии 93 гражданам. Однако у людей не было реальной возможности зарегистрировать право собственности на недвижимость.

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