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Екатеринбургского застройщика посадили за хищение 95 миллионов
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Екатеринбургского застройщика посадили за хищение 95 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На 4 года.
Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор застройщику Александру Михайленко, признав его виновным в хищении 95 миллионов рублей у 93 дольщиков. Он проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, в течение октября 2011-го — июля 2014 года бизнесмен возвел 6 многоэтажек на Хасановской, Харьковской, Советских Женщин, Расковой и Хользунова. При этом земли, на которых велось строительство, предназначались под ИЖС.
Михайленко продал квартиры-студии 93 гражданам. Однако у людей не было реальной возможности зарегистрировать право собственности на недвижимость.
Ранее по теме: В Екатеринбурге будут судить обобравшего дольщиков бизнесмена
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