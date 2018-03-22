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Жительница Воронежа пыталась снять квартиру и стала жертвой мошенника
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Жительница Воронежа пыталась снять квартиру и стала жертвой мошенника 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Злоумышленник взял с женщины предоплату и исчез. В Воронеже 51-летняя женщина решила арендовать квартиру, а в итоге осталась и без денег, и без съёмного жилья, став жертвой мошенника. Об этом сегодня, 22 марта, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Объявление о сдаче в аренду квартиры в городе пострадавшая нашла в интернете. Она позвонила по указанному телефону, договорилась с «владельцем» помещения об условиях съёма и через мобильное приложение банка перевела ему 28 тысяч рублей. Когда женщина вновь стала звонить по номеру из объявления — ей уже никто не отвечал. Она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские просят горожан быть более осмотрительными в делах с жильём: Все встречи по поводу аренды нужно проводить только в сдаваемом жилье. Оплату производить только после: проверки личности собственника;изучения оригиналов правоустанавливающих документов на квартиру;подписания и тщательного изучения договора аренды;передачи помещения и получения ключей. 3. Если вам необходимо внести задаток для удержания жилья за собой — делается это только в присутствии агента и под расписку.
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