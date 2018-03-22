Москомстройинвест: обязательства по достройке «Триумфального» лежат на ФЦСР

МОСКВА , 22 мар — РИА Недвижимость. Обязательства по достройке корпусов 18-18А ЖК «Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля») лежат на ЗАО «ФЦСР», рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как говорится в тексте разрешения на строительство на сайте жилого комплекса, оно выдано Мосгосстройнадзором ЗАО «ФЦСР» и действует до конца 2018 года.

"На конец сентября 2017 года в этих корпусах было зарегистрировано 178 договоров долевого участия", — сказал собеседник агентства.

В четверг газета «Ведомости» написала, что территория, на которой планировалось построить жилой квартал «Триумфальный» на Кутузовском проспекте, будет передана под реализацию городских программ, включая программу реновации. В статье отмечалось, что контракт с инвестором комплекса — ЗАО «ФЦСР» — расторгнут.

"Контракт с инвестором комплекса ЗАО «ФЦСР» расторгнут, однако обязательства перед гражданами по корпусам 18-18А инвестор обязан исполнить", — подчеркнул собеседник РИА Недвижимость в Москомстройинвесте.

Как следует из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, ЗАО «ФЦСР» и власти Москвы в 2002 году заключили контракт о реконструкции кварталов 1 и 2 Давыдково в районе Фили-Давыдково на западе города. Он предполагал снос 33 жилых домов.