Гостиницу «Царев сад» на Софийской набережной в Москве достроят в 2018 году

Ввод в эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса «Царев сад» в центре Москвы планируется в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Комплекс возводится по адресу: Софийская набережная, владение 36/10, владение 34, строение 3, район Якиманка, ЦАО. В настоящее время завершаются фасадные и кровельные работы. Ведется монтаж внутренних перегородок и внутренних инженерных сетей. В подземном паркинге внутренняя отделка стен и потолков выполнена на 80%», — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

Площадь комплекса «Царев Сад» составит более 84,6 тысячи квадратных метров. Высота девятиэтажного объекта не превысит 35 метров. В основном здании МФК планируется разместить свыше 60 апартаментов и гостиницу повышенной комфортности.

Кроме того, в состав комплекса войдут предприятия питания и бытового обслуживания, магазины, SPA-центр с бассейном, офисы. Также здесь появится подземный паркинг на 240 машино-мест.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Сбербанк Капитал».