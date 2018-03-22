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Гостиницу «Царев сад» на Софийской набережной в Москве достроят в 2018 году
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Гостиницу «Царев сад» на Софийской набережной в Москве достроят в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ввод в эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса «Царев сад» в центре Москвы планируется в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
«Комплекс возводится по адресу: Софийская набережная, владение 36/10, владение 34, строение 3, район Якиманка, ЦАО. В настоящее время завершаются фасадные и кровельные работы. Ведется монтаж внутренних перегородок и внутренних инженерных сетей. В подземном паркинге внутренняя отделка стен и потолков выполнена на 80%», — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Площадь комплекса «Царев Сад» составит более 84,6 тысячи квадратных метров. Высота девятиэтажного объекта не превысит 35 метров. В основном здании МФК планируется разместить свыше 60 апартаментов и гостиницу повышенной комфортности.
Кроме того, в состав комплекса войдут предприятия питания и бытового обслуживания, магазины, SPA-центр с бассейном, офисы. Также здесь появится подземный паркинг на 240 машино-мест.
Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Сбербанк Капитал».
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 Ещё 2 источника 
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