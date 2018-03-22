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Челябинск обогнал другие региональные миллионники по числу пустующих офисов
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Челябинск обогнал другие региональные миллионники по числу пустующих офисов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Количество пустующих офисов в Челябинске оказалось самым большим среди региональных городов-миллионников России, рассказал «АиФ-Челябинск» аналитик недвижимости компании JLL Александр Баженов.
По данным компании, во всех городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, на протяжении последних четырёх лет наблюдается снижение объёма ввода офисных площадей. Так, в 2017 году рынок увеличился всего на 60 тыс. кв. метров, что на 27% меньше результата предыдущего года и является минимумом за десятилетие. Это стало причиной дальнейшего сокращения вакантности, а также позволило собственникам объектов повысить арендные ставки.
При этом Челябинск оказался лидером по вакантности офисных помещений (12,5%), обогнав, в том числе, Екатеринбург, Самару, Пермь, Уфу и Казань. Однако в Москве этот показатель ещё хуже — 13,8%. Самая низкая доля свободных площадей (2,8%) — в Волгограде.
«На региональном офисном рынке наблюдается стагнация ввода, — отмечает аналитик Александр Баженов. — С одной стороны, это связано с окончанием очередного девелоперского цикла — аналогичная ситуация происходила в период с 2009 по 2012 годы. С другой стороны, девелоперам зачастую невыгодно строить качественные объекты, так как спрос на офисные помещения в регионах в основном формируется небольшими локальными компаниями, которые предпочитают офисы в менее технологичных и современных зданиях, но по более низкой ставке».
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