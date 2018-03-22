Челябинск обогнал другие региональные миллионники по числу пустующих офисов

По данным компании, во всех городах-миллионниках, кроме Москвы Санкт-Петербурга , на протяжении последних четырёх лет наблюдается снижение объёма ввода офисных площадей. Так, в 2017 году рынок увеличился всего на 60 тыс. кв. метров, что на 27% меньше результата предыдущего года и является минимумом за десятилетие. Это стало причиной дальнейшего сокращения вакантности, а также позволило собственникам объектов повысить арендные ставки.

Самару, Пермь, Уфу и При этом Челябинск оказался лидером по вакантности офисных помещений (12,5%), обогнав, в том числе, Екатеринбург Казань . Однако в Москве этот показатель ещё хуже — 13,8%. Самая низкая доля свободных площадей (2,8%) — в Волгограде

«На региональном офисном рынке наблюдается стагнация ввода, — отмечает аналитик Александр Баженов. — С одной стороны, это связано с окончанием очередного девелоперского цикла — аналогичная ситуация происходила в период с 2009 по 2012 годы. С другой стороны, девелоперам зачастую невыгодно строить качественные объекты, так как спрос на офисные помещения в регионах в основном формируется небольшими локальными компаниями, которые предпочитают офисы в менее технологичных и современных зданиях, но по более низкой ставке».