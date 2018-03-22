Жители Рязанского задолжали за ЖКУ более 113 миллионов рублей

Более 113 миллионов рублей должны заплатить должники из Рязанского района за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на встрече с населением рассказал первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Евгений Ровинский

— В управе Рязанского района регулярно проводятся финансовые комиссии по снижению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Зачастую досудебные меры являются недостаточными, поэтому принимаются радикальные меры, такие как ограничение водоотведения. В минувшем году предоставление услуги водоотведения было приостановлено в 333 квартирах. В настоящее время 40 человек погасили задолженность в полном объеме, 148 должников обратились для заключения соглашений о рассрочке, — добавил Евгений Ровинский.

По словам Ровинского, в минувшем году было подано 992 исковых заявления в суд на сумму более 63 миллионов рублей, из них по 876 искам получены положительные судебные решения о выплатах на сумму более 55 миллионов рублей. (мю)