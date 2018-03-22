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Ростовские коллекционеры ищут деньги и модели машин
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Ростовские коллекционеры ищут деньги и модели машин 

Ростовские Вести 2 часа назад
Нумизматика — самое популярное направление коллекционирования среди ростовцев. В феврале 2018 года пользователи Avito из Ростова-на-Дону в подкатегории «Коллекционирование» больше всего интересовались приобретением монет: на них пришлись 17,6% спроса1. Второе место (7,8%) досталось масштабным моделям транспортных средств. Чуть ниже (7,7%) оказался спрос на военные вещи: пилотки, погоны, бинокли, детали техники с фронта. Также среди ростовчан обнаружилось немало ценителей банкнот (4% спроса) и картин (3,3%). Топ-5 популярных видов коллекционных товаров на Avito в Ростове-на-Дону, фев. 2018 Вид товара Доля спроса Средняя цена, руб. Монеты 17,6% 4 332 Модели 7,8% 4 975 Военные вещи 7,7% 3 989 Банкноты 4% 3 952 Картины 3,3% 13 988 Среди популярных коллекционных товаров в Ростове-на-Дону дороже всего стоят картины — 13 988 рублей в среднем. Самыми дешевыми оказались банкноты по средней цене 3 952 руб. Монеты продавцы оценили в 4 332 руб., модели — в 4 975 руб., а военные вещи — в 3 989 руб. Почти во всех крупнейших российских городах монеты также оказались на первом месте по спросу в подкатегории «Коллекционирование». Исключением стали Москва и Казань: в Москве самым популярным коллекционным товаром оказались модели транспортных средств (11,9% спроса), а в столице Татарстана — военные вещи (14,8% спроса). В Москве и Челябинске в число востребованных товаров для коллекционирования попали жетоны, медали и значки. В целом же пятерка лидеров в крупнейших городах России и по стране в целом оказалась примерно одинаковой. Монеты в подкатегории «Коллекционирование» на Avito в феврале этого года дороже всего продавались в Тюмени (средняя цена по объявлениям — 56,1 тыс. руб.), а дешевле всего — в Саратове (за 1,9 тыс.). Самая низкая стоимость моделей также отмечена в Саратове (3,2 тыс.), самая высокая — в Иркутске (52,1 тыс.). Интересно, что Саратов оказался лидером по средней цене на военные вещи — она составила 88,2 тыс. рублей. Максимальная стоимость коллекционных банкнот отмечена в Иркутске (9,7 тыс.), а в Тольятти она не превысила 1 000 рублей.
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