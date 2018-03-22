Ещё
Материалы проверки строительства ЖК «Мегаполис» передали в ГСУ МВД Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Материалы проверки строительства ЖК «Мегаполис» передали в ГСУ МВД Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Материалы доследственной проверки по жилому комплексу «Мегаполис» переданы на рассмотрение в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Ранее в целях защиты прав граждан, которые вложили свои средства в строительство объекта на улице Салтыковской, владение 8, комитет направил обращение в правоохранительные органы о проведении проверки на предмет выявления признаков преступлений при реализации инвестиционного проекта.
«Проверка проводилась управлением внутренних дел по ВАО ГУ МВД России по Москве. В результате уголовное дело возбуждено не было. Теперь материалы направлены в ГСУ МВД России по Москве, где будет дана оценка принятому решению», — отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров по итогам заседания межведомственной рабочей группы Москомстройинвеста и районной прокуратуры ВАО.
Представитель ООО «Недвижимость как для Вас» (НДВ), которое является бенефициаром нового застройщика объекта, подтвердил готовность компании исполнить обязательства перед гражданами, которые вложили свои средства в строительство ЖК «Мегаполис».
В частности, представитель НДВ заявил о том, после оформления застройщиком прав на землю под строительство объекта планируется изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство и оформление необходимой градостроительной документации.
В компании НДВ заявили, что в будущем, ориентировочно в июле 2018 года, это позволит оформить с гражданами договоры долевого участия (ДДУ) в рамках закона о долевом строительстве (214-ФЗ).
РИАМО: последние новости
Пожар потушили в квартире на юго‑западе Москвы Жилые дома бизнес‑класса планируют построить в Москве рядом с Ходынским полем Долгострой «Кутузовская миля» в Москве планируют включить в программу реновации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана189
Обязательное медстрахование предложили отменить220
Генсек НАТО призвал Россию к ответу326
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога164
Главная фальсификации на этих выборах53
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение