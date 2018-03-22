Материалы проверки строительства ЖК «Мегаполис» передали в ГСУ МВД Москвы

Материалы доследственной проверки по жилому комплексу «Мегаполис» переданы на рассмотрение в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве , говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее в целях защиты прав граждан, которые вложили свои средства в строительство объекта на улице Салтыковской, владение 8, комитет направил обращение в правоохранительные органы о проведении проверки на предмет выявления признаков преступлений при реализации инвестиционного проекта.

«Проверка проводилась управлением внутренних дел по ВАО ГУ МВД России по Москве. В результате уголовное дело возбуждено не было. Теперь материалы направлены в ГСУ МВД России по Москве, где будет дана оценка принятому решению», — отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров по итогам заседания межведомственной рабочей группы Москомстройинвеста и районной прокуратуры ВАО.

Представитель ООО «Недвижимость как для Вас» (НДВ), которое является бенефициаром нового застройщика объекта, подтвердил готовность компании исполнить обязательства перед гражданами, которые вложили свои средства в строительство ЖК «Мегаполис».

В частности, представитель НДВ заявил о том, после оформления застройщиком прав на землю под строительство объекта планируется изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство и оформление необходимой градостроительной документации.

В компании НДВ заявили, что в будущем, ориентировочно в июле 2018 года, это позволит оформить с гражданами договоры долевого участия (ДДУ) в рамках закона о долевом строительстве (214-ФЗ).