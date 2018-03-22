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На строительство метро в Нижнем Новгороде из федерального бюджета выделят еще 645 млн рублей
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На строительство метро в Нижнем Новгороде из федерального бюджета выделят еще 645 млн рублей 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
Федеральное правительство удовлетворило ходатайство Нижегородской области и выделило на строительство станции метро «Стрелка» еще 645,5 миллиона рублей. Об этом 22 марта сообщил журналистам глава региона Глеб Никитин.
«Эта сумма пойдет на финансирование строительства с учетом удорожания различного вида работ и на дополнительные работы в рамках строительства метрополитена. Наша задача — завершить строительство в срок и достойно принять гостей ЧМ по футболу», — сказал Никитин.
Согласно экспертизам министерства строительства области на оставшиеся работы этих средств будет достаточно, несмотря на то, что подрядчик изначально запрашивал большую сумму. Как пишут некоторые СМИ, речь шла о двух миллиардах рублей.
Напомним, Глеб Никитин поручил завершить строительство станции метро «Стрелка» к 30 апреля.
Фото: Главгосэкспертиза России
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