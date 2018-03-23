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Порядка 5 млрд руб получит Приволжский федеральный округ на инфраструктуру
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Порядка 5 млрд руб получит Приволжский федеральный округ на инфраструктуру 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 23 мар — РИА Недвижимость. Порядка 5 миллиардов рублей получат регионы Приволжского федерального округа на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», говорится в сообщении Минстроя РФ.
В 2017 году 8 субъектов, входящих в состав округа, получили субсидии из федерального бюджета на строительство 19 дошкольных образовательных учреждений, 6 школ и 3 поликлиник, а также объектов транспортной инфраструктуры, отмечается в пресс-релизе.
При этом на территории Приволжского федерального округа по итогам 2017 года объем ввода стандартного жилья вырос на 23% и составил более 50% от общего объема ввода жилья в округе, отмечается в материалах Минстроя.
Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» предусматривает выделение из федерального бюджета в 2017-2019 годах по 20 миллиардов рублей ежегодно на субсидирование строительства объектов социальной, внутриквартальной транспортной и инженерной инфраструктуры при комплексном освоении территорий. В 2017 году такую поддержку получили 32 региона на 60 инвестиционных проектов по строительству жилья, в рамках которых будет построено 120 километров дорог в жилых микрорайонах, а также порядка 80 объектов социальной инфраструктуры: детских садов, школ и прочее.
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