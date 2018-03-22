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В Москве нашли съемную квартиру за 2 млн рублей в месяц
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В Москве нашли съемную квартиру за 2 миллиона рублей в месяц 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самая дорогая недвижимость, предлагаемая в аренду в Москве, расположена в районе Ленинградского проспекта. Здесь сосредоточено порядка десяти процентов всех ультрапремиальных арендных квартир в столице. Об этом говорится в исследовании Savills, которое есть в распоряжении «Дома».
В районе Ленинградского проспекта предлагается в аренду сто ультрапремиальных лотов. По этому показателю локация уступает только районам вокруг Арбата и Тверской, отмечается в исследовании. По данным Savills, с января 2016 года средний бюджет аренды в локации повысился на 11 процентов, с 282 до 314 тысяч рублей за объект в месяц.
Средний бюджет спроса со стороны арендаторов элитной недвижимости в районе составляет 250 тысяч рублей в месяц, максимальная ставка предложения премиального жилья в аренду превышает два миллиона рублей за объект в месяц.
Согласно опубликованным в январе 2018 года данным, в 2017 году максимальная арендная ставка на квартиру в Москве составила 1,2 миллиона рублей в месяц.
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