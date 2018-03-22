На строительство трамвайной линии до «Самара Арены» требуется еще 11 млн рублей

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта — 11 млн рублей.

Согласно аукционной документации подрядчик должен будет обеспечить поставку сетевого и серверного оборудования, громкоговорителей и камер видеонаблюдения, проложить необходимые кабели и трубы и обеспечить компенсационные затраты по освобожденнию территории от объектов газового хозяйства.

Все работы должны быть выполнены в течение месяца и завершены не позднее 31 мая 2018 года.

Подрядчика должны определить 12 апреля.