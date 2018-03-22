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На строительство трамвайной линии до «Самара Арены» требуется еще 11 млн рублей
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На строительство трамвайной линии до «Самара Арены» требуется еще 11 млн рублей 

Волга Ньюс 55 минут назад
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Начальная максимальная цена контракта — 11 млн рублей.
Согласно аукционной документации подрядчик должен будет обеспечить поставку сетевого и серверного оборудования, громкоговорителей и камер видеонаблюдения, проложить необходимые кабели и трубы и обеспечить компенсационные затраты по освобожденнию территории от объектов газового хозяйства.
Все работы должны быть выполнены в течение месяца и завершены не позднее 31 мая 2018 года.
Подрядчика должны определить 12 апреля.
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