В Екатеринбурге отправили в колонию застройщика, возводившего многоэтажки в частном секторе 

Сегодня в Екатеринбурге суд вынес приговор застройщику Александру Михайленко, строившего многоквартирники на землях под индивидуальное жильё. Он признан виновным в причинении имущественного ущерба путём обмана, при отсутствии признаков хищения, совершённое в особо крупном размере.
«Установлено, что в период с ноября 2011 года по март 2013 года Михайленко приобрёл 6 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, на территории частного сектора в Ленинском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга, — сообщили в прокуратуре. — Умышленно проигнорировав установленный законом порядок строительства многоквартирных домов, он самовольно, без разрешения администрации города, без утверждённой и прошедшей экспертизу проектной документации, не имея допуска для ведения подобного вида строительных работ, возводил на этих землях многоквартирные жилые дома».
В дальнейшем Михайленко продал доли данных объектов недвижимости под видом отдельных жилых квартир 93 гражданам путём заключения договоров инвестирования, предварительных договоров купли-продажи. При этом реальная возможность зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости (квартиры-студии) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отсутствовала.
Своими незаконными действиями осужденный причинил имущественный ущерб потерпевшим на общую сумму более 95 млн рублей.
Суд назначил Александру Михайленко наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Первым строителем многоквартирников на землях ИЖС, в отношении которого завели уголовное дело, был Владимир Воробьёв, построивший более 20 таких домов. Компанию «БСС-строй», которой руководил Александр Михайленко, тоже часто можно было увидеть в новостях о строительстве многоквартирных домов на землях ИЖС. Зимой 2014–2015 гг. застройщик сам снёс два собственных дома по адресу Расковая, 44 и Расковая, 47.