В Екатеринбурге отправили в колонию застройщика, возводившего многоэтажки в частном секторе

Сегодня в Екатеринбурге суд вынес приговор застройщику Александру Михайленко , строившего многоквартирники на землях под индивидуальное жильё. Он признан виновным в причинении имущественного ущерба путём обмана, при отсутствии признаков хищения, совершённое в особо крупном размере.

«Установлено, что в период с ноября 2011 года по март 2013 года Михайленко приобрёл 6 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, на территории частного сектора в Ленинском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга, — сообщили в прокуратуре. — Умышленно проигнорировав установленный законом порядок строительства многоквартирных домов, он самовольно, без разрешения администрации города, без утверждённой и прошедшей экспертизу проектной документации, не имея допуска для ведения подобного вида строительных работ, возводил на этих землях многоквартирные жилые дома».

В дальнейшем Михайленко продал доли данных объектов недвижимости под видом отдельных жилых квартир 93 гражданам путём заключения договоров инвестирования, предварительных договоров купли-продажи. При этом реальная возможность зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости (квартиры-студии) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отсутствовала.

Своими незаконными действиями осужденный причинил имущественный ущерб потерпевшим на общую сумму более 95 млн рублей.

Суд назначил Александру Михайленко наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима