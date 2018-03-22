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Волгоградские власти узаконили введение компенсаций дольщикам долгостроев
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Волгоградские власти узаконили введение компенсаций дольщикам долгостроев 

АиФ Волгоград 53 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутаты волгоградской облдумы приняли поправки в региональный закон о развитии жилищного кредитования, теперь дольщики, купившие квартиры в проблемных домах, смогут получать компенсации.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на выплату компенсаций в региональном бюджете на 2018 год предусмотрено более 70 миллионов рублей. Покупателям квартир в долгостроях будут компенсировать ставку в размере 5,5% в течение двух лет. Таким образом, каждый месяц они будут получать 15 000 рублей на протяжении нескольких лет.
Добавим, что выплату смогут получать не все дольщики подряд. А только те, кто купит жилье в домах, в отношении которых областной администрацией и добросовестной стройкомпанией заключены соглашения о завершении возведения объектов. «При этом многоэтажки должны быть включены в специальный реестр, опубликованный на сайте областной инспекции Госстройнадзора», — подчеркнули в ведомстве.
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