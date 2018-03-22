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В бюджет Перми поступило более 25 миллионов рублей «земельных долгов»
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В бюджет Перми поступило более 25 миллионов рублей «земельных долгов» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Департамент земельных отношений мэрии добился таких показателей впервые за несколько лет. По данным на первое марта общий объем недоимки составляет 499 миллионов рублей.
В администрации подчеркивают, что снижение происходит не только за счет погашения задолженности прошлых лет, но и своевременной оплаты аренды в текущем году.
Сам подход работы с должниками сейчас принципиально иной. Каждый арендатор, допустивший нарушение установленного графика платежа получает в свой адрес претензию. Кроме того, с должниками в каждом районе Перми работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах возникновения задолженности и вместе с арендаторами прорабатывает варианты ее погашения. Отдельным направлением идет работа с судебными приставами: в 2017 году количество исполнительных производств увеличилось на 59%.
В мэрии полагают, что реализация проекта «Платим за землю правильно» и текущие задачи по снижению задолженности принесут результат.
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