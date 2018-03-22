В бюджет Перми поступило более 25 миллионов рублей «земельных долгов» 

Департамент земельных отношений мэрии добился таких показателей впервые за несколько лет. По данным на первое марта общий объем недоимки составляет 499 миллионов рублей.
В администрации подчеркивают, что снижение происходит не только за счет погашения задолженности прошлых лет, но и своевременной оплаты аренды в текущем году.
Сам подход работы с должниками сейчас принципиально иной. Каждый арендатор, допустивший нарушение установленного графика платежа получает в свой адрес претензию. Кроме того, с должниками в каждом районе Перми работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах возникновения задолженности и вместе с арендаторами прорабатывает варианты ее погашения. Отдельным направлением идет работа с судебными приставами: в 2017 году количество исполнительных производств увеличилось на 59%.
В мэрии полагают, что реализация проекта «Платим за землю правильно» и текущие задачи по снижению задолженности принесут результат.