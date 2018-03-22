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Глава МЭР обратил внимание на значительный объем недостроев в РФ
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Глава МЭР обратил внимание на значительный объем недостроев в РФ 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Орешкин обратил внимание на проблему незавершенного строительства в РФ, таких объектов в стране, финансирующихся государством, насчитывается порядка 28 тысяч.
"Основная проблема, которая вызывала беспокойство в последние годы, это рост незавершенного строительства. Здесь Минэкономразвитием вместе с другими ведомствами проведена большая работа по решению этой проблемы… Проведена большая инвентаризация, которая выявила 28 тысяч объектов незавершенного строительства, из них 12 тысяч — которые финансировались с помощью средств федерального бюджета, и 16,6 тысячи объектов — финансирование осуществлялось за счет регионов", — сказал Орешкин на заседании правительства России.
Он также отметил, что министерство экономического развития само по себе не может довести до конца начатые работы без активного участия главных распорядителей бюджетных средств. «Именно они должны определить, что нужно делать с этими объектами — списывать, достраивать и так далее. Без их активного участия переломить окончательно ситуацию здесь не получится», — добавил министр.
В этой связи он попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева дать поручение главным распорядителям бюджетных средств активизировать работу по решению проблемы незавершенного строительства.
Говоря же о реализации федеральной адресной инвестиционный программы, Орешкин отметил, что динамика завершения строительства объектов ФАИП изменилась в лучшую сторону. «Так, по предварительным данным, в 2017 году в установленные сроки был завершен строительством 281 объект из 408, подлежащих вводу. Процент составил 69%, год назад этот процент немного превышал 60%. За год он вырос на 8,4 процентных пункта», — заключил он.
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