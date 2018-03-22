В районе «Академический» анонсирован новый этап развития

ЕКАТЕРИНБУРГ , 22 марта. / ТАСС /. В развитии самого перспективного и молодого района Екатеринбурга — Академического — начинается новый этап. Как сообщает застройщик, это связано со строительством уникального квартала в квадрате улиц Рябинина, Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина и Тимофеева-Ресовского. В центре квартала вырастет современная благоустроенная набережная реки Патрушиха. Продажи жилья в новом квартале уже стартовали.

Как отметил гендиректор АО «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») Виктор Кривошеин, проект «квартала на набережной» воплощает новый уровень градостроительных и архитектурных решений. «Он возводится в самом сердце Академического. Композиционный центр квартала будет располагаться на реке Патрушихе с пешеходной зоной. Набережная свяжет квартал с Преображенским парком и проектируемым административным центром района», — отмечается в сообщении.

Особое внимание архитекторы уделили ландшафтному дизайну, который придаст всему окружающему пространству неповторимый силуэт. Вблизи располагается Храм Святых Божьих строителей, который уже стал достопримечательностью и центром притяжения района.

Виктор Кривошеин подчеркнул, что в «квартале на набережной» предусмотрены дома переменной этажности от 7 до 25 этажей. Это оживит облик района и добавит ощущение свободного и комфортного пространства для жизни.

"Еще одно преимущество района — развитая даже по меркам Академического социальная, транспортная и торгово-сервисная инфраструктура. Рядом расположены ТЦ, новое отделение почты России , кафе и рестораны. Вскоре на улице Рябинина будет сдана в эксплуатацию подстанция скорой помощи. В ближайшем будущем здесь предусмотрено строительство школы с современным спортивным ядром и двух детских садов", — сказано в сообщении.

Застройщик отмечает, что линейка квартир в новом квартале беспрецедентно широка для района — от нескольких вариантов компактных студий до двухуровневых квартир с отдельным входом с улицы. Благодаря этому «квартал на набережной» доступен для широкой категории покупателей с различными вкусами и возможностями. Например, стоимость двухкомнатной квартиры — от 2,7 млн руб. ", — сообщает застройщик.

Академический — крупнейший проект комплексного освоения территории (КОТ) в России и Европе. Сегодня это один из самых перспективных районов Екатеринбурга, сочетающий достижения урбанизма и современных технологий в строительстве жилья с близостью к природе и комфортным микроклиматом.

Проект «Академический» стартовал в 2006 году. Градостроительная концепция была разработана АрхБюро «Valode & Pistre». Территории застройки — 1300 га; численность населения по завершению проекта — 325 тыс. человек; жилая застройка — 9 млн кв. м.