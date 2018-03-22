Названы районы Москвы с самыми доходными квартирами

Самое доходное московское жилье расположено за пределами старых границ города, на присоединенных территориях, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в четверг, 22 марта.

«Для Москвы это очень высокие показатели, и достигнуты они за счет того, что в Кленовском самые низкие цены на квартиры в столице — в среднем 3,4 миллиона рублей, — отмечается в предоставленных материалах. — В то же время, арендные ставки на квартиры, хотя и тоже почти самые низкие по Москве (22 тысячи рублей в месяц), не так драматически отличаются от других районов». Выгоднее всего приобретать квадратные метры для сдачи в аренду в поселении Кленовском, выяснили аналитики: здесь доходность жилья составляет почти восемь процентов годовых, а окупаемость — 13 лет.

В топ-10 районов с наиболее доходным жильем попали еще семь поселений Новой Москвы: Новофедоровское, Марушкинское, Щаповское, Михайлово-Ярцевское, Воскресенское, Филимонковское, Киевский. Из районов внутри МКАД в десятку вошли только Нижегородский (Юго-Восточный округ) и Бирюлево Западное (Южный округ).

Наименее выгодно покупать арендные метры в Свиблово, Измайлово, Строгино, Коньково, Арбате, Кунцево, Покровском-Стрешнево, Соколиной Горе , Тропарево-Никулино и Останкинском районах.

Средняя доходность квартир в Москве равна пяти процентам годовых, средняя окупаемость — 21 году, подсчитали в «Мире квартир».