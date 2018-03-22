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У новосибирских лесников нашёлся незаконный дом в ботсаду — он стоит 5 миллионов
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У новосибирских лесников нашёлся незаконный дом в ботсаду — он стоит 5 миллионов 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Арбитражный суд принял иск от «Новосибирского лесхоза» к мэрии Новосибирска — областная структура потребовала признать за ней право собственности на здание на улице Жуковского. Сумма исковых требований, согласно карточке дела на сайте арбитража, составляет более 5,65 миллиона рублей.
Как рассказал замдиректора «Новосибирского лесхоза» по строительству и имущественным отношениям Виктор Дунай, здание построили около 15 лет назад, но оно до сих пор не было узаконено.
«Разрешение на строительство было, но его не могут найти. Самое главное то, что, чтобы признать право собственности Новосибирской области на этот объект, должно быть разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта — его тоже нет», — рассказал он.
Сейчас «Новосибирский лесхоз» через суд пытается добиться выдачи недостающей документации, но пока суд оставил иск без движения из-за нехватки нескольких документов. В мэрии на запрос корреспондента НГС сообщили, что им пока иск не поступал.
Спорное здание построено возле администрации лесхоза на улице Жуковского, 100 и предназначено для хранения семян. Оно обошлось в 5,65 миллиона рублей — именно сумма, потраченная на строительство, указана в материалах суда. «Мы не предъявляем, что мэрия нам должна деньги, это стройка обошлась в 5,65 миллиона — такая процедура», — пояснил Виктор Дунай.
Ранее мэрия обратилась в арбитраж, чтобы выселить «Союз медиков» за долги из проданного на торгах здания, при этом сами торги суд признал недействительными.
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