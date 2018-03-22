Исследование: Коллекционеры из Москвы в феврале чаще всего покупали на Avito масштабные модели транспорта

Модели транспортных средств и монеты чаще всего хотели приобрести в феврале 2018 г. в подкатегории «Коллекционирование» пользователи Avito из Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе сайта объявлений Avito.

«В феврале 2018 г. пользователи Avito из Москвы в подкатегории «Коллекционирование» больше всего интересовались приобретением масштабных моделей транспортных средств: на них пришлось 11,9% спроса. Второе место (11,2%) досталось монетам, чуть ниже (10,1%) оказался спрос на военные вещи: пилотки, погоны, бинокли, детали техники с фронта. Также среди москвичей обнаружилось немало ценителей грампластинок (3,9% спроса) и жетонов, медалей, значков (3,8%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди популярных коллекционных товаров в Москве дороже всего стоят монеты — 9,1 тыс. руб. в среднем. Самыми дешевыми оказались грампластинки по средней цене 2 тыс. руб. Модели продавцы оценили в 6,3 тыс., военные вещи — в 6,1 тыс., а жетоны, медали и значки — в 3,6 тыс. руб.

«Почти во всех крупнейших российских городах на первом месте по спросу в подкатегории «Коллекционирование» оказались монеты. Исключением стали Москва и Казань : в столице Татарстана самым популярным коллекционным товаром оказались военные вещи (14,8% спроса). Только в Москве и Челябинске в число востребованных товаров для коллекционирования попали жетоны, медали и значки. В целом же пятерка лидеров в крупнейших городах России и по стране в целом оказалась примерно одинаковой», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что монеты в подкатегории «Коллекционирование» на Avito в феврале 2018 г. дороже всего продавались в Тюмени (средняя цена по объявлениям — 56,1 тыс. руб.), а дешевле всего — в Саратове (за 1,9 тыс. руб.). Самая низкая стоимость моделей также отмечена в Саратове (3,2 тыс. руб.), самая высокая — в Иркутске (52,1 тыс. руб.).