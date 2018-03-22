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В Загородном шоссе появится новое кольцо за 35 млн рублей
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В Загородном шоссе появится новое кольцо за 35 млн рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В областном центре на пересечении Загородного шоссе с улицей Гаранькина и поворотом на Ростош-2 появится развязка с круговым движением. Как сообщили в правительстве области, победителем на аукционе на строительство кольца стала компания «Благоустроитель», которая предложила наименьшую стоимость реализации проекта — 34 597 624 рубля.
В 2018 году в Оренбуржье планируют отремонтировать 110 км дорог. Объем финансирования составит 1,46 млрд рублей. Из них 730 млн выделят из федерального бюджета, а остальную сумму придется брать из местных денег. Отметим, благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Оренбурге появятся улицы Саморядова, Хусаинова и проезд Северный, строительство которого вызвало неоднозначную оценку у горожан.
Что же касается строительства нового кольца, контракт со строительной фирмой еще не заключен. По проекту строительство должно начаться 1 июня 2018 года, а к 30 сентября дорога должна быть построена. Гарантия на объект составит 8 лет.
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