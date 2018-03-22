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За год на Ставрополье реализовали 125 проектов местных инициатив
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За год на Ставрополье реализовали 125 проектов местных инициатив 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Минфине Ставрополья подвели итоги Года местных инициатив, сообщили STAV.AIF.RU в ведомстве.
Зампред Правительства — министр финансов края Лариса Калинченко рассказала об итогах проведения в 2017 году на Ставрополье Года местных инициатив.
В этом году финансирование из краевого бюджета получили 125 проектов. По условиям софинансирования часть средств вложили муниципалитеты совместно с бизнесом и населением.
Всего стоимость проектов составила 302,3 млн рублей.
Напомним, что на Ставрополье программа осуществляется в течение 11 лет. За это время было реализовано более 400 проектов на общую сумму более 650 млн рублей.
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