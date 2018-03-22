За год на Ставрополье реализовали 125 проектов местных инициатив

Минфине Ставрополья подвели итоги Года местных инициатив, сообщили STAV.AIF.RU в ведомстве.

Зампред Правительства — министр финансов края Лариса Калинченко рассказала об итогах проведения в 2017 году на Ставрополье Года местных инициатив.

В этом году финансирование из краевого бюджета получили 125 проектов. По условиям софинансирования часть средств вложили муниципалитеты совместно с бизнесом и населением.

Всего стоимость проектов составила 302,3 млн рублей.

Напомним, что на Ставрополье программа осуществляется в течение 11 лет. За это время было реализовано более 400 проектов на общую сумму более 650 млн рублей.