Вывозом мусора и расчисткой кустарника в Октябрьском районе займется «Бриз» 

Согласно аукционной документации, подрядчику необходимо будет выполнить работы по очистке территории от бытового, строительного мусора, кустарника, валке сухостойных деревьев, завезти чернозем и заполнить песком песочницы. Кроме того, необходимо будет обеспечить санитарное содержание территории в 500 тыс. кв. метров.
Срок выполнения работ — с момента подписания контракта до 20 декабря 2018 года.
Победителем торгов признано ООО «Бриз». Компания выполнит работы за 16,2 млн рублей.
Источник финансирования — бюджет Октябрьского района Самары.