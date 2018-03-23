Глава Реутова обсудил с дольщиками ЖК «Новокосино‐2» динамику работ на стройке

Круглый стол состоялся в Реутове по вопросам динамики работ на строительных объектах ЖК «Новокосино‐2». Более трех часов Станислав Каторов отвечал дольщикам 13, 16 и 5 корпусов на все интересующие их вопросы.

Дольщики 13 корпуса рассказали о заметной динамике на стройке. Теперь они могут наблюдать за ходом работ с помощью камеры, установленной на площадке корпуса. Положительные изменения отметил и глава города.

Фасады отделываются в хорошем темпе. Уже в пяти секциях установлены лифты. На строительной площадке присутствует более 300 рабочих. Работы по прокладке коммуникаций будут выполнены до конца апреля. Дальше начнется благоустройство как внутри двора, так и за его пределами. Подрядчиком дольщики довольны. Я вижу, что он работает и хочет продолжать. Застройщик обещает сдать корпус в конце июля этого года

— Станислав Каторов.

На встрече с дольщиками 16 корпуса Каторов также обсудил динамику строительства. Если в прошлый раз были большие вопросы по подрядчику на объекте, то на сегодняшний день проблема решена. Договор с новым подрядчиком

«СУ-555»

заключен.

«Подрядчик понятный, нормальный, он уже строил несколько объектов в нашем городе. Например, один из детских садов. На корпусе он уже начал монолитные работы. Сегодня мне доложили, что со стороны руководства подрядной организации договор на выполнение работ подписан и в ближайшие дни будет передан на подписание застройщику», — отметил глава города.

Дольщики 16 корпуса видят положительную динамику по остальным корпусам и хотят, чтобы подобная ситуация наблюдалась и на их объекте. Несмотря на то, что просрочки по их дому нет, руководство города активизирует там работу. На встречу в администрацию были приглашены специалиcты из Министерства строительного комплекса Московской области . Они выслушали дольщиков и ответили на все их вопросы.

Глава города, в свою очередь, дал поручение застройщику актуализировать дорожную карту объекта. На третью встречу в администрацию пригласили дольщиков пятого корпуса. Станислав Каторов конкретизировал ключевые моменты на сегодняшний день.

В целом, дорожная карта здесь соблюдается. На корпусе также работает понятный подрядчик, который сейчас берет на себя объемы по внешнему фасаду. Он показал очень активную динамику по внутренним и инженерным коммуникациям, по ИТП, установке дверей на переходных балконах и другой отделке. Сейчас застройщиком принято решение по замене фасадной части работ другого подрядчика

— Станислав Каторов.

Со следующей недели застройщик обещает, что работы по фасадам будут заметны. Две недели назад Станислав Каторов внепланово выезжал на проверку пятого корпуса и его не устроила динамика по фасаду. Он попросил застройщика сменить подрядную организацию. Сейчас новый подрядчик мобилизуется и активно выходит на стройку корпуса. Приняв инициативу дольщиков, глава города принял решение увеличить число участников рабочей группы до 16 человек. Среди них есть специалисты в разных отраслях: электрике, сантехнике, строительству, правовым вопросам.

«Коллеги хотят контролировать стройку совместно с нами и следить за качеством выполнения строительных работ. Будем делать это вместе. Уверен, у нас все получится», — подвел итог мероприятия Станислав Каторов.

Следующая встреча, по просьбе дольщиков, состоится на строительных объектах ЖК «Новокосино-2»

в выходной день в середине апреля.