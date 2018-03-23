«Это просто издевательство»: дольщикам ЖК «Радуга» перенесли сроки сдачи дома

Сдать дом № 6 в жилом комплексе «Радуга» должны были ещё в четвёртом квартале 2017 года. Передача квартир по договорам — 31 марта 2018 года. Но эти сроки сдвигаются уже на второй квартал. При этом дольщики уверены, что работы ведутся неактивно, из-за чего сроки вновь могут перенести. Застройщик объяснил 74.ru причину задержки и назвал сроки заселения.

Возведением дома № 6 на Краснопольском проспекте в ЖК «Радуга» занимается ООО «Капитал Дом», который входит в группу компаний «Серебряный ключ».

— Сейчас мы попали в ту же ситуацию, что и дольщики ЖК «Бриз», — рассказала 74.ru дольщица ЖК «Радуга» Галина. — С ноября 2017 года работы на объекте выполняются в минимальном объёме, только лишь для отчетности и чтобы стройка не была признана замороженной. Вместо конца 2017 года новый срок передачи квартир — 31 марта 2018-го. При этом по телефону и без письменных уведомлений нам уже сообщили о том, что сроки перенесены на конец второго квартала. Учитывая репутацию застройщика и происходящее сегодня на других строительных площадках «Серебряного ключа» все дольщики, естественно, обеспокоены. Многие дольщики платят не только за ипотеку, но и за съём жилья, поэтому перенос сроков — это просто издевательство.

По словам дольщиков, в строительной компании медленную стройку десятиэтажки им объясняют проблемами с поставками, погодой, отсутствием финансирования. Чтобы убедиться в том, какие работы ведутся на доме, один из дольщиков в начале марта отправился в новостройку и снял видео.

Медленная стройка в «Радуге»

— В доме нет коммуникаций, — рассказывает дольщик ЖК «Радуга» Дмитрий. — Даже не до конца закрыт тепловой контур, на верхних этажах вообще лежит снег. Все квартиры в одинаковом состоянии — нет даже намёка на отделочные работы. Я был здесь три месяца назад и могу сказать, что в доме ничего не изменилось. Единственное — поставили на нескольких этажах двери в лифтовую шахту и мало-помалу занимаются установкой самого лифта. Я был и в других подъездах, прошёл с первого по последний этаж — там та же самая ситуация. Рабочих в доме нет! Если бы здесь велись работы, мы бы увидели хотя бы минимальные изменения.

Одна из дольщиц — инвалид второй группы — купила у этого застройщика квартиру в Копейске , где сдать дом до улице Чаадаева, 79 должны были ещё в 2014 году. Затем, не дождавшись жилья, по переуступке оформила долёвку в ЖК «Радуга» — и снова вынуждена ждать затянувшуюся стройку.

Дольщики направили застройщику коллективную претензию, но реакции пока не получили. В компании ООО «Капитал Дом» уточнили, что официально продлили сроки сдачи дома № 6, уведомления об этом дольщики должны получить в ближайшее время.

— Сейчас по документам сроки перенесены на второй квартал 2018 года, — ответила 74.ru директор ООО «Капитал Дом» Мария Кваскова. — На доме № 6 коробка готова полностью, витражи готовы на 50%, смонтированы лифты. Отделка в холодный период не проводится. Ждём тепло и заканчиваем работы. Фото с отделкой на сайте будут появляться, как только работы начнутся. Сроки сдачи сдвинулись на квартал из-за объективных причин — осенью было неоднократное затопление котлована.

Застройщик «Серебряный ключ», в который входит несколько компаний, возводит ряд объектов. Дольщики многих из них уже жаловались на вялотекущую стройку и постоянный перенос сроков сдачи домов.

Например, покупатели квартир в жилом комплексе «Бриз» уже год ждут заселения и утверждают, что никаких работ на площадке не ведётся. До сих пор челябинцы ждут квартир в доме по улице Работниц, а копейчане — дома на Чаадаева, 79, Победы, 48 и улице Славы, 14.

Из собственных источников 74.ru стало известно, что в компании «Серебряный ключ» в ближайшее время сменится директор. Александр Сребрянский, которого полиция задержала по подозрению в афере с деньгами дольщиков, покинул свой пост. Сейчас следователи устанавливают всех пострадавших дольщиков для признания их потерпевшими и выясняют общую сумму не исполненных компаниями обязательств перед физическими и юридическими лицами.

До недавнего времени Александр Сребрянский числился гендиректором ООО «Проект Парковый-1» и ООО «РегионПроект», фигурирующих в материалах уголовного дела. Также, согласно открытым данным, за ним значились «ДомСтрой» и «Фирма Челябстройподрядчик», входившая в структуру группы компаний «Серебряный ключ». Но уже 29 марта на рабочей группе в правительстве области дольщикам представят нового инвестора, который займётся достройкой проблемных домов Сребрянского. Возможно, именно из-за этой рокировки работы на всех стройках компании тормозятся.