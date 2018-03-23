В Тюменской области за три года на капремонты направят 7 млрд рублей

Тюменской области стартовала вторая краткосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2018-2020 годов.

Собственникам жилья уже направлены свыше двух тысяч предложений по сметной стоимости и перечню работ капремонта. 2076 решений по ним уже принято.

Региональная программа капремонта общего имущества в Тюменской области рассчитана на 30-летний период. В общей сложности в программе 7 249 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. В рамках исполнения краткосрочного плана на 2015-2017гг. идет капитальный ремонт в 995 многоквартирных домов. По 1153 домам разработана проектная документация, по 793 проведены торги на строительно-монтажные работы (СМР). В 270 домах работы на стадии завершения, по 78 МКД подрядчики ведут закупку материалов и оборудования и готовятся приступить к капремонту. В 445 домах работы уже завершены полностью. Это 2500 конструктивных элементов МКД: крыши, фасады, фундаменты, подвальные помещения и инженерные сети. В ходе капитального ремонта в домах устанавливаются современные, энергосберегающие лифты с плавным пуском. Помимо плановых домов, за счет средств фонда в 2017 году были отремонтированы дома в Тюменском и Ярковском районах, в Заводоуковске , пострадавшие в результате ЧС в июне 2017 года.

— Стартовой точкой начала реализации программы было 19 октября 2015 г, — уточняет директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Светлана Цынская, — соответственно завершить выполнение работ трехлетнего планы должны к 18 октября текущего года. На реализацию этого плана предусмотрено 4,7 млрд рублей. По состоянию на 1 марта 2018 г нами профинансированы проектные и строительно-монтажные работы на полтора миллиарда рублей с учетом государственной поддержки капремонта. Работу продолжаем.

Очередной краткосрочный план капитального ремонта утвержден Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области в августе 2017. В него включены 2150 многоквартирных домов в 22 муниципальных районах и 4 городских округах Тюменской области. Это свыше 7 тысяч конструктивных элементов. Соответственно увеличится финансирование — до 7 млрд рублей — и количество подрядчиков, отбор которых продолжается. Сегодня в Реестр организаций, имеющих право на проведение работ по капитальному ремонту в Тюменской области, входит 156 организаций.

Фонд капитального ремонта уже ведет работу с собственниками помещений в МКД, входящих во вторую краткосрочную программу. В соответствии с нормами ЖК РФ им направлены 2130 предложений по сметной стоимости и перечню предстоящих работ. 2076 решений собственниками уже приняты. За хозяев квартир, уклонившихся от принятия решения в установленный законом срок (три месяца), объемы капремонта согласованы муниципалитетами.

Таким образом, помимо завершения первой краткосрочной программы, в 2018 году Фонд намерен обеспечить один из этапов программы 2018-2020гг. — разработку проектной документации на капремонт. Уже объявлено 1449 конкурсов по отбору подрядных организаций на выполнение проектных работ. Следующий этап — разработка проектной документации и торги по выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы на 2019-2020 г.

Нарастающие темпы капремонта дополняют цифры платежной дисциплины. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт составляет 98%, сообщают в региональном операторе Тюменской области. За счет этого в 2017 году фонд капитального ремонта пополнился на 1,8 млрд рублей и на конец года общий объем собранных средств составил 4,14 млрд рублей. Часть этих средств уже использована, остальные хранятся в банке. Свыше 140 миллионов рублей долгов по взносам Фондом капремонта уже взыскано в претензионном порядке. В суды направлено 22 тысячи исковых заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании долга.

Информацию о реализации программы капитального ремонта МКД Тюменской области всегда можно найти на сайте НО ФКР ТО.