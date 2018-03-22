В Тюменской области стартовала вторая программа капремонта многоквартирных домов

Тюменской области стартовала вторая программа капремонта многоквартирных домовПервый план, напомним, рассчитан до октября 2018 года. 450 домов уже отремонтированы, еще 270 находятся «в приемке» — проверяются исполнительные документы перед тем, как подрядчики выйдут на комиссионный прием работ. Общий объем финансирования по первому этапу — 4,7 миллиарда рублей. 80 процентов обеспечивает фонд капитального ремонта, 20 — субсидии из регионального бюджета.

Одновременно с закрытием первого стартовал второй план. Он рассчитан на 2018-2020 годы и включает уже 2150 домов, предусмотренное финансирование — более семи миллиардов. Из этой суммы более четырех миллиардов — взносы собственников. Региональный оператор «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» направил собственникам предложения, где перечислены виды и стоимость работ, источники финансирования и так далее. По ним люди должны были принять решение на собраниях.

«Более чем по двум тысячам домов собственники приняли решения. За остальных, так как срок уже вышел, по закону решают органы местного самоуправления», — говорит директор регионального оператора Светлана Цынская.

За этим следуют конкурсы на разработку проектов. Их на сегодня объявили более двух тысяч. Что касается цены контрактов уже на сами ремонтные работы, ее в последнее время удается снижать даже до семидесяти процентов от первоначальной. Однако если подрядчик снижает стоимость более чем на 20 процентов, он должен представить экономическое и техническое обоснование и убедить заказчика, что низкая цена не повлияет на качество работ.

Еще одна важная задача — отбор подрядных организаций. В Тюменской области, рассказывает Цынская, создан реестр подрядчиков, имеющих право работать в программе капремонта. Среди требований: не менее трех контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов за последние три года, отсутствие долгов перед налоговой службой и бюджетными организациями, высокая квалификация персонала. Сейчас в реестре 156 компаний: 95 — строительно-монтажные, 32 оценивают состояние здания и документацию, 29 специализируются на лифтовом оборудовании. Интересно, что три десятка организаций представляют другие регионы: Свердловскую, Омскую, Курганскую области, а также Москву

Отметим, что собственники застрахованы от ошибок подрядчиков. При некачественном ремонте страховая компания возмещает полную стоимость поврежденного имущества. Что касается взносов от граждан на счет будущего капремонта, по ним хватает задолженностей. «Фонд капитального ремонта» подал более двадцати двух тысяч судебных исков, по двенадцати тысячам семистам из них вынесены решения. По долгам начисляются пени, с банковских счетов собственников-неплательщиков снимают деньги и так далее. Таким образом взыскали уже более 140 миллионов рублей. Любопытный нюанс: при покупке квартиры у неплательщика его долги по взносам на капремонт переходят к новому владельцу. Поэтому стоит обращать внимание на эту деталь при совершении сделки.

Всего программа за тридцать лет охватит 7249 домов. В нее, напомним, не входят дома менее чем с тремя квартирами, а также аварийные и подлежащие сносу здания.