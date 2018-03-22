Рига станет лидером по строительству торговой недвижимости среди других … 

Об этом заявил партнер компании Colliers International Эрикс Бергманис. По его словам, за 2017 год в Таллине было построено 44 500 кв.м новых торговых объектов, в Риге — 11 600 кв.м, а в Вильнюсе — 3 600 кв.м, пишет The Baltic Course. «В Риге и Вильнюсе девелопмент был сбалансированным и, основываясь на цифрах выше, можно утверждать, что здесь все еще есть много площадей для строительства торговых центров. У меня есть только сомнения по поводу Таллина, где рынок уже перенасыщен», — отметил эксперт. Кстати, в Риге — самое доступное жилье среди балтийских столиц.
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