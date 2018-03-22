В Курской области семья с больным ребёнком выбила жильё через суд 

В Фатежском районе суд обязал обеспечить жильём семью с ребёнком-инвалидом, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В семье воспитывается ребёнок, который страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание в одной квартире. С 2014 года семья состояла на учёте как нуждающаяся в жилом помещении.
Суд обязал комитет социального обеспечения Курской области вне очереди предоставить семье с больным ребёнком благоустроенное жильё с дополнительной площадью, необходимой для проживания взрослого человека, за счет средств бюджета Курской области.