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В Курской области семья с больным ребёнком выбила жильё через суд
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В Курской области семья с больным ребёнком выбила жильё через суд 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Фатежском районе суд обязал обеспечить жильём семью с ребёнком-инвалидом, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В семье воспитывается ребёнок, который страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание в одной квартире. С 2014 года семья состояла на учёте как нуждающаяся в жилом помещении.
Суд обязал комитет социального обеспечения Курской области вне очереди предоставить семье с больным ребёнком благоустроенное жильё с дополнительной площадью, необходимой для проживания взрослого человека, за счет средств бюджета Курской области.
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