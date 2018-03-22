В Татарстане к 2020 году не будет обманутых дольщиков — премьер-министр РТ

Вопрос обманутых дольщиков должен быть полностью закрыт в Татарстане к 2020 году, отметил 22 марта во время отчета о работе правительства РТ за 2017 год премьер-министр РТ Алексей Песошин Премьер-министр республики напомнил, что этот вопрос находится на особом контроле. По решению президента республики недавно был создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков «Сейчас остаются проблемными 33 объекта, в которых приобрели квартиры 4 тыс. 211 дольщиков, — сообщил Алексей Песошин. — В 2017 году в Казани введены в эксплуатацию шесть жилых домов на 1360 квартир. В этом году планируется завершить строительство 21 объекта (из них семь уже построены), в 2019 году — пяти объектов, в 2020-м — семи».