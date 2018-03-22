KR Properties выставила на продажу офисы в БЦ DM Tower на «Даниловской мануфактуре»

Девелопер KR Properties Александра Клячина выставил на продажу офисы в БЦ DM Tower на деловом комплексе «Даниловская мануфактура», сообщает консалтинговая компания Knight Frank, которая выступит эксклюзивным консультантом по сделкам.

«Компания KR Properties впервые будет предлагать офисные площади не в аренду, а на продажу», — приводятся в сообщении слова директора по развитию бизнеса Knight Frank Татьяны Самченко.

DM Tower — строящийся 18-этажный бизнес-центр общей площадью 42,2 тыс. кв. м, который возводится на первой линии Новоданиловской набережной в рамках третьего этапа развития территории квартала «Даниловская мануфактура». Ввод в эксплуатацию бизнес-центра, спроектированного архитектурным бюро Speech Сергея Чобана , запланирован на I квартал 2020 года. Площадь офисных блоков составит 180-430 кв. м.