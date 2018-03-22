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KR Properties выставила на продажу офисы в БЦ DM Tower на «Даниловской мануфактуре»
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KR Properties выставила на продажу офисы в БЦ DM Tower на «Даниловской мануфактуре» 

Rambler News Service 2 часа назад
Девелопер KR Properties Александра Клячина выставил на продажу офисы в БЦ DM Tower на деловом комплексе «Даниловская мануфактура», сообщает консалтинговая компания Knight Frank, которая выступит эксклюзивным консультантом по сделкам.
«Компания KR Properties впервые будет предлагать офисные площади не в аренду, а на продажу», — приводятся в сообщении слова директора по развитию бизнеса Knight Frank Татьяны Самченко.
DM Tower — строящийся 18-этажный бизнес-центр общей площадью 42,2 тыс. кв. м, который возводится на первой линии Новоданиловской набережной в рамках третьего этапа развития территории квартала «Даниловская мануфактура». Ввод в эксплуатацию бизнес-центра, спроектированного архитектурным бюро Speech Сергея Чобана, запланирован на I квартал 2020 года. Площадь офисных блоков составит 180-430 кв. м.
Сегодня на «Даниловской мануфактуре» располагаются офисы более 50 компаний, среди которых Rambler&Co, «Сбербанк-Технологии», «Газпром-медиа», Align Technology и др.
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