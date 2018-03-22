Договор о застройке Почаинского оврага расторгли, а квартиры все еще продают

— По договору о развитии застроенной территории в течение трех лет после утверждения проекта планировки и межевания территории застройщик должен был расселить девять жилых домов. На данный момент расселено только два дома. Установленный срок расселения — 3 года. Обязательства по расселению остальных объектов, расположенных на территории, ООО «Международная строительная компания» (застройщик, — прим.ред) не исполнило, — пояснили корреспонденту NN.RU в департаменте строительства мэрии. — В связи с неисполнением ООО «Международная строительная компания» обязательств администрация города была вынуждена обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд, который в 2015 году иск удовлетворил. ООО «Международная строительная компания» должна выплатить городу 37 млн 432 тысячи рублей долга, а также 262 тысячи рублей пени.

Редакция направила запрос застройщику с просьбой прокомментировать ситуацию.

Между тем, на строительной площадке вовсю кипит работа. Работает экскаватор, на краю оврага лежат огромные кучи грунта.

Более того, как рассказал корреспонденту NN.RU потенциальный покупатель, 21 марта в отделе продаж ЖК «Сердце Нижнего» ему предложили купить жилплощадь в еще не построенных домах №№ 34 и 35 на краю оврага. Цена — от 60 тысяч за квадратный метр.

На вопрос покупателя о протесте местных жителей, сотрудник отдела продаж заявил: «Это не наша целевая аудитория, зачем нам реагировать?», — и сообщил что все разрешения на руках у застройщика есть и отозвать их невозможно.