Ещё
Договор о застройке Почаинского оврага расторгли, а квартиры все еще продают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

Договор о застройке Почаинского оврага расторгли, а квартиры все еще продают 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
— По договору о развитии застроенной территории в течение трех лет после утверждения проекта планировки и межевания территории застройщик должен был расселить девять жилых домов. На данный момент расселено только два дома. Установленный срок расселения — 3 года. Обязательства по расселению остальных объектов, расположенных на территории, ООО «Международная строительная компания» (застройщик, — прим.ред) не исполнило, — пояснили корреспонденту NN.RU в департаменте строительства мэрии. — В связи с неисполнением ООО «Международная строительная компания» обязательств администрация города была вынуждена обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд, который в 2015 году иск удовлетворил. ООО «Международная строительная компания» должна выплатить городу 37 млн 432 тысячи рублей долга, а также 262 тысячи рублей пени.
Редакция направила запрос застройщику с просьбой прокомментировать ситуацию.
Между тем, на строительной площадке вовсю кипит работа. Работает экскаватор, на краю оврага лежат огромные кучи грунта.
Более того, как рассказал корреспонденту NN.RU потенциальный покупатель, 21 марта в отделе продаж ЖК «Сердце Нижнего» ему предложили купить жилплощадь в еще не построенных домах №№ 34 и 35 на краю оврага. Цена — от 60 тысяч за квадратный метр.
На вопрос покупателя о протесте местных жителей, сотрудник отдела продаж заявил: «Это не наша целевая аудитория, зачем нам реагировать?», — и сообщил что все разрешения на руках у застройщика есть и отозвать их невозможно.
nn.ru: последние новости
Вид из Космоса на стадион «Нижний Новгород» и другие арены Мундиаля goj.aero.ru Авария на канатной дороге в Грузии заставила понервничать нижегородских чиновников и инженеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого204
С IKEA можно попрощаться14
Генсек НАТО призвал Россию к ответу131
Украинцев используют как лабораторных мышей131
Россиянам проиндексируют пенсии97
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение