ФСК «Лидер» приобрела участок земли площадью 1,8 га под строительство жилья в Хорошевском районе

Об этом сообщили в пресс-службе ФСК «Лидер».

«Финансово-строительная корпорация «Лидер» приобрела участок земли размером 1,8 га под жилищное строительство. Он расположен в Северном административном округе (САО), в Хорошевском районе. Участок находится в районе сложившейся жилой застройки. В шаговой доступности от объекта расположены парк «Березовая роща», а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на приобретенном участке планируется реализовать проект бизнес-класса.