ФСК «Лидер» приобрела участок земли площадью 1,8 га под строительство жилья в Хорошевском районе 

Об этом сообщили в пресс-службе ФСК «Лидер».
«Финансово-строительная корпорация «Лидер» приобрела участок земли размером 1,8 га под жилищное строительство. Он расположен в Северном административном округе (САО), в Хорошевском районе. Участок находится в районе сложившейся жилой застройки. В шаговой доступности от объекта расположены парк «Березовая роща», а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на приобретенном участке планируется реализовать проект бизнес-класса.
«По нашим оценкам, жилье в этой локации будет пользоваться повышенным спросом: недалеко расположен деловой центр «Москва-Сити», будущим жителям будет доступна вся инфраструктура Ходынского поля с его многочисленными торговыми и спортивными объектами инфраструктуры. Кроме того, участок находится в локации с развитым транспортным сообщением: в пешей доступности расположены станция метро «Полежаевская» и станция МЦК «Зорге». Проект расположен недалеко от съездов на ТТК, Ленинградский проспект, Хорошевское и Звенигородское шоссе», — уточнил директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов.