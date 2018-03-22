Песошин: Проблема «дольщиков» в Татарстане будет решена в 2020 году 

Премьер-министр РТ Алексей Песошин в ходе заседания Госсовета РТ рассказал о ходе строительства жилых домов в Татарстане, в том числе, говорил о проблеме «дольщиков». «Завершена программа ликвидации аварийного жилья на 9 815 квартир для расселения 8 139 аварийных жилых помещений общей площадью 289 тысяч квадратных метров, в которых проживало 20 тысяч 546 граждан. Продолжается работа по проблемам долевого строительства», — зачитал доклад Песошин. В эксплуатацию в течение 2017 года ввели 6 домов для решения проблем «дольщиков». Таким образом, квартиры получили 1004 «дольщика». Осталось помочь более чем 4 тысячам человек, достроив 33 дома. Работа находится на особом контроле. К 2020 году вопрос планируется полностью закрыть. «В этом году планируется завершить 21 объект, из которых семь уже построены. В 2019 году — пять объектов. В 2020 году — семь объектов». Отдельно Песошин говорил о проблемах начисления платежей ЖКХ. Премьер-министр говорит, что не все механизмы до конца отработаны. Напомним, в Татарстане создан фонд поддержки обманутых дольщиков.