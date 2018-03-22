В России изменят правила предоставления жилья сиротам

России изменят правила предоставления жилья сиротамАвторы документа предлагают наделить законных представителей детей-сирот правом самостоятельно подавать заявления о включении детей в список на получение квартир. Одновременно органы опеки и попечительства должны будут контролировать своевременную подачу таких заявлений, пишет « Парламентская газета ».

Согласно законопроекту в каждом регионе необходимо сформировать список нуждающихся в жилье детей-сирот, а также установить единый порядок учета детей-очередников.

Кроме того, законопроект устанавливает, что если дети-сироты не были включены в список для получения жилья до достижения ими 18 лет, то они имеют право самостоятельно обратиться с заявлением о включении их в список.