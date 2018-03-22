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В России изменят правила предоставления жилья сиротам
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В России изменят правила предоставления жилья сиротам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России изменят правила предоставления жилья сиротамАвторы документа предлагают наделить законных представителей детей-сирот правом самостоятельно подавать заявления о включении детей в список на получение квартир. Одновременно органы опеки и попечительства должны будут контролировать своевременную подачу таких заявлений, пишет «Парламентская газета».
Согласно законопроекту в каждом регионе необходимо сформировать список нуждающихся в жилье детей-сирот, а также установить единый порядок учета детей-очередников.
Кроме того, законопроект устанавливает, что если дети-сироты не были включены в список для получения жилья до достижения ими 18 лет, то они имеют право самостоятельно обратиться с заявлением о включении их в список.
Напомним, недавно в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому жилье, полученное сиротами от государства, в случае их внезапной смерти будет переходить по договору соцнайма супругу или детям умершего.
Фото: Евгений Поторочин
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