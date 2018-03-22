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Треть новых квартир Москвы нашли в худшем округе города
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Треть новых квартир Москвы нашли в худшем округе города 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: VALERY LUKYANOV / RUSSIAN LOOK
Почти каждая третья новая квартира в Москве сегодня выставлена на продажу в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО), свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие в «Дом» в четверг, 22 марта.
По итогам февраля 2018-го в новостройках массового сегмента, расположенных в ЮВАО, экспонировалось 5,9 тысячи квартир, подсчитали в «Метриум». При этом общее число объектов на столичном рынке жилья эконом— и комфорт-класса составило 16,9 тысячи единиц. Таким образом, доля ЮВАО в суммарном объеме предложения достигла 35 процентов — это исторический максимум для данного округа.
Аналитики отмечают, что юго-восток еще долго будет оставаться центром строительной активности — на сегодняшний день порядка 18 процентов от общей площади всех анонсированных в Москве проектов могут быть построены в ЮВАО.
Между тем, именно этот округ считается самым экологически неблагоприятным в столице. По данным консалтинговой фирмы EcoStandard group, здесь больше всего грязных районов — Капотня, Лефортово, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники, и Рязанский — все они имеют низкие экологические показатели. Тяжелую экологическую обстановку в ЮВАО эксперты связывают с большим количеством расположенных здесь промышленных объектов.
В «Метриум», впрочем, полагают, что юго-восток Москвы «совершенно преобразится в ближайшие 5-10 лет». Промышленная составляющая округа постепенно сокращается, утверждают аналитики.
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