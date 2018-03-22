ГД весной рассмотрит 2 проекта ускорения согласования строительства домов

"В весеннюю сессию мы планируем предложить Госдуме на рассмотрение во втором чтении два важных законопроекта: о расширении перечня объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется разрешение; а также упрощающий строительство объектов индивидуального жилищного строительства", — сказал парламентарий журналистам.

По его словам, согласование на строительство жилых домов не должно длиться 1-1,5 года.