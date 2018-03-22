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ГД весной рассмотрит 2 проекта ускорения согласования строительства домов
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ГД весной рассмотрит 2 проекта ускорения согласования строительства домов 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума в весеннюю сессию рассмотрит два законопроекта, направленных на ускорение процесса согласования строительства жилых домов, сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
"В весеннюю сессию мы планируем предложить Госдуме на рассмотрение во втором чтении два важных законопроекта: о расширении перечня объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется разрешение; а также упрощающий строительство объектов индивидуального жилищного строительства", — сказал парламентарий журналистам.
По его словам, согласование на строительство жилых домов не должно длиться 1-1,5 года.
"Мы также планируем провести совещание с министерством строительства, чтобы выбрать около 10 субъектов РФ, в первую очередь города-миллионники, и обсудить с ними, какие проблемные вопросы есть у них в области стройки и градостроительного кодекса", — добавил Москвичев.
РИА Недвижимость: последние новости
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